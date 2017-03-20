Украинские гимнасты завоевали золото и бронзу на этапе Кубка мира

Диана Варинская стала лучшей в соревнованиях на брусьях. В финале она набрала 13,933 балла. Серебро и бронза соревнований достались австралийским гимнасткам Рианне Миззи и Джорджии Роуз Браун, набравшим 13.600 и 13.366 балла соответственно.

Евгений Юденков стал третьим в соревнованиях на кольцах. Украинец с результатом 14,233. Уступил только перед японцем Казуюки Такеда (14,766) и победителем Кубка мира стал грек Элефтериос Петруниас (15,466).

Как сообщал УНН, ведущий украинский спортсмен Олег Верняев выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Штутгарте (Германия).