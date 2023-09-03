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Українські гімнасти здобули вісім медалей на Кубку світового виклику у Туреччині

Українські гімнасти здобули вісім медалей на Кубку світового виклику у Туреччині

Київ • УНН

 • 616914 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Українські гімнасти у турецькому місті Мерсіні здобули вісім нагород на Кубку світового виклику: чотири золотих медалі, дві срібних та дві бронзових. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Цитата 

«8 медалей здобули українські гімнасти на Кубку світового виклику у турецькому Мерсіні.

Наш олімпійський чемпіон-2016 Олег Верняєв повернувся до міжнародних змагань після 1242 днів перерви (за підрахунками гімнаста, якими він поділився у Facebook) і виборов «золото» та «срібло» турніру», - зазначає Мінмолодьспорту. 

Деталі 

Українці здобули:

  • «Золото»: Олег Верняєв (вправи на паралельних брусах); Анна Лащевська (вправи на різновисотних брусах); Анна Лащевська (вправи на колоді); Назар Чепурний (опорний стрибок).
  • «Срібло»: Назар Чепурний (вправи на паралельних брусах); Олег Верняєв (вправи на коні).
  • «Бронза»: Ігор Радівілов (опорний стрибок); Ігор Радівілов (вправи на кільцях).

Нагадаємо

Український гімнаст Олег Верняєв здобув «золото» у вправах на паралельних брусах на етапі Кубку світового виклику у турецькому Мерсіні. 

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