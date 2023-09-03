Українські гімнасти здобули вісім медалей на Кубку світового виклику у Туреччині

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«8 медалей здобули українські гімнасти на Кубку світового виклику у турецькому Мерсіні.

Наш олімпійський чемпіон-2016 Олег Верняєв повернувся до міжнародних змагань після 1242 днів перерви (за підрахунками гімнаста, якими він поділився у Facebook) і виборов «золото» та «срібло» турніру», - зазначає Мінмолодьспорту.

Деталі

Українці здобули:



«Золото»: Олег Верняєв (вправи на паралельних брусах); Анна Лащевська (вправи на різновисотних брусах); Анна Лащевська (вправи на колоді); Назар Чепурний (опорний стрибок).



«Срібло»: Назар Чепурний (вправи на паралельних брусах); Олег Верняєв (вправи на коні).



«Бронза»: Ігор Радівілов (опорний стрибок); Ігор Радівілов (вправи на кільцях).



Нагадаємо

Український гімнаст Олег Верняєв здобув «золото» у вправах на паралельних брусах на етапі Кубку світового виклику у турецькому Мерсіні.