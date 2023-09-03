Украинские гимнасты завоевали восемь медалей на Кубке мирового вызова в Турции

Цитата

«8 медалей завоевали украинские гимнасты на Кубке мирового вызова в турецком Мерсине.

Наш олимпийский чемпион-2016 Олег Верняев вернулся к международным соревнованиям после 1242 дней перерыва (по подсчетам гимнаста, которыми он поделился в Facebook) и завоевал «золото» и «серебро» турнира», - отмечает Минмолодьспорта.

Детали

Украинцы завоевали:



«Золото»: Олег Верняев (упражнения на параллельных брусьях); Анна Лащевская (упражнения на разновысотных брусьях); Анна Лащевская (упражнения на бревне); Назар Чепурной (опорный прыжок).



«Серебро»: Назар Чепурной (упражнения на параллельных брусьях); Олег Верняев (упражнения на коне).



«Бронза»: Игорь Радивилов (опорный прыжок); Игорь Радивилов (упражнения на кольцах).



Напомним

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал «золото» в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мирового вызова в турецком Мерсине.