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Украинские гимнасты завоевали восемь медалей на Кубке мирового вызова в Турции

Киев • УНН

 • 616911 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинские гимнасты в турецком городе Мерсине получили восемь наград на Кубке мирового вызова: четыре золотых медали, две серебряных и две бронзовых. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Цитата 

«8 медалей завоевали украинские гимнасты на Кубке мирового вызова в турецком Мерсине.

Наш олимпийский чемпион-2016 Олег Верняев вернулся к международным соревнованиям после 1242 дней перерыва (по подсчетам гимнаста, которыми он поделился в Facebook) и завоевал «золото» и «серебро» турнира», - отмечает Минмолодьспорта. 

Детали 

Украинцы завоевали:

  • «Золото»: Олег Верняев (упражнения на параллельных брусьях); Анна Лащевская (упражнения на разновысотных брусьях); Анна Лащевская (упражнения на бревне); Назар Чепурной (опорный прыжок).
  • «Серебро»: Назар Чепурной (упражнения на параллельных брусьях); Олег Верняев (упражнения на коне).
  • «Бронза»: Игорь Радивилов (опорный прыжок); Игорь Радивилов (упражнения на кольцах).

Напомним

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал «золото» в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мирового вызова в турецком Мерсине. 

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