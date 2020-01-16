Українські футзалісти потрапили до фіналу міжнародного турніру у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У палаці спорту “Галичина” проходить міжнародний футзальний турнір серед жіночих збірних “Lviv Freedom Cup”. Про це пише видання “Гал-інфо” із посиланням на прес-службу Львівської ОДА, інформує УНН.
“У турнірі беруть участь 6 національних жіночих збірних, серед яких збірна України, збірна Угорщини, збірна Італії, збірна Чехії, збірна Словаччини та збірна Фінляндії”, — йдеться у повідомленні.
Так, 14 січня наші футзалістки перемогли збірну Фінляндії з рахунком 5:2, таким чином завоювавши право поборотися за головний Кубок.
15 січня українські спортсменки боролись за перше місце проти збірної Італії, проте виграти не змогли. Як результат, виграла збірна Італії — 2:4.
Нагадаємо, збірна України з футзалу потрапила до топ-6 команд Європи.