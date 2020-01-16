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Украинские футзалисты попали в финал международного турнира во Львове

Киев • УНН

 • 14034 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Во дворце спорта "Галичина" проходит международный футзальный турнир среди женских сборных "Lviv Freedom Cup". Об этом пишет издание "Гал-инфо" со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, передает УНН.

Украинские футзалисты попали в финал международного турнира во Львове

“В турнире принимают участие 6 национальных женских сборных, среди которых сборная Украины, сборная Венгрии, сборная Италии, сборная Чехии, сборная Словакии и сборная Финляндии”, — говорится в сообщении.

Так, 14 января наши футзалистки победили сборную Финляндии со счетом 5:2, таким образом завоевав право побороться за главный Кубок.

А 15 января украинские спортсменки боролись за первое место против сборной Италии, однако выиграть не смогли. Как результат, выиграла сборная Италии — 2:4.

Напомним, сборная Украины по футзалу попала в топ-6 команд Европы.

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