Українські доми будуть розвиватись по всьому світу: Мезенцева розповіла, яку правку вдалось просунути у ПАРЄ

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“Є спеціальна програма МЗС, яка називається Український інститут. Це осередок культури по всьому світу — так звані Українські доми або Українські будинки.

Українська делегація у ПАРЄ змогла просунути правку, яку підтримали всі 46 країн, стосовно розвитку Українських домів по всьому світу”, — повідомила Мезенцева.

Додамо

Мезенцева також пояснила, чому ця правка настільки важлива для України.

“Українська діаспора сьогодні, під час повномасштабного вторгнення рф, відіграє неймовірно важливу роль у військовій та гуманітарній допомозі, контактах дипломатичних.

Тому ми вважаємо, що це є нашим досягнення. Очікуємо, що Українські доми будуть відкриватися у країнах-членах Ради Європи, тобто у 45 країнах. А також будуть відігравати важливу роль в освітніх та культурних процесах, поширенні позитивної інформації про Україну в світі”, — резюмувала вона.

Нагадаємо

Офіційно: Україна стала кандидатом у члени ЄС.