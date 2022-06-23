Українські доми будуть розвиватись по всьому світу: Мезенцева розповіла, яку правку вдалось просунути у ПАРЄ
Київ • УНН
СТРАСБУРГ-КИЇВ. 23 червня. УНН. Українська делегація у ПАРЄ змогла просунути правку, яку підтримали всі 46 країн, стосовно розвитку Українських домів по всьому світу. Про це повідомила УНН народний депутат з фракції “Слуга народу”, член української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева.
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“Є спеціальна програма МЗС, яка називається Український інститут. Це осередок культури по всьому світу — так звані Українські доми або Українські будинки.
Українська делегація у ПАРЄ змогла просунути правку, яку підтримали всі 46 країн, стосовно розвитку Українських домів по всьому світу”, — повідомила Мезенцева.
Додамо
Мезенцева також пояснила, чому ця правка настільки важлива для України.
“Українська діаспора сьогодні, під час повномасштабного вторгнення рф, відіграє неймовірно важливу роль у військовій та гуманітарній допомозі, контактах дипломатичних.
Тому ми вважаємо, що це є нашим досягнення. Очікуємо, що Українські доми будуть відкриватися у країнах-членах Ради Європи, тобто у 45 країнах. А також будуть відігравати важливу роль в освітніх та культурних процесах, поширенні позитивної інформації про Україну в світі”, — резюмувала вона.
Нагадаємо
Офіційно: Україна стала кандидатом у члени ЄС.