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Українські дипломати звернулись до правоохоронців Туреччини після повідомлень про затримання українця за шпигунство

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Генеральне консульство України в Стамбулі звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити інформацію про затримання у країні нашого громадянина за підозрою в шпигунстві. Про це УНН повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Українські дипломати звернулись до правоохоронців Туреччини після повідомлень про затримання українця за шпигунство

Цитата

“Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України”, — зазначив речник.

Деталі

З його слів, наразі турецька сторона не інформувала українські дипломатичні установи в країні про факт затримання. Звернення рідних також не надходили, зазначив представник дипвідомства.

Цитата

“На доручення Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження нашого громадянина і деталі справи, отримати дозвіл на його відвідання консулом”, — сказав Ніколенко.

Контекст

Турецькі ЗМІ повідомили, що у Туреччині затримали 6 осіб за підозрою у підготовці збройних дій проти чеченської опозиції та у шпигунстві. За даними журналістів, серед затриманих — українець Ігор Єфрим. Також затримано одного громадянина Узбекистану та чотирьох росіян.

Чоловіків затримали за статтею 328 ККУ, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 до 20 років. Згідно з оприлюдненою інформацією, підозрювані начебто готували збройну акцію проти чеченської опозиції в Туреччині і що вони планували отримати зброю в цьому напрямку.

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