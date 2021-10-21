Украинские дипломаты обратились в полицию Турции после сообщений о задержании украинца за шпионаж
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Генеральное консульство Украины в Стамбуле обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить информацию о задержании в стране нашего гражданина по подозрению в шпионаже. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
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“Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины”, — отметил представитель.
Детали
По его словам, на данный момент турецкая сторона не информировала украинские дипломатические учреждения в стране о факте задержания. Обращение родных также не поступали, отметил представитель дипведомства.
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“По поручению Министерства иностранных дел Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения нашего гражданина и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом”, — сказал Николенко.
Контекст
Турецкие СМИ сообщили, что в Турции задержали 6 человек по подозрению в подготовке вооруженных действий против чеченской оппозиции и в шпионаже. По данным журналистов, среди задержанных — украинец Игорь Ефрим. Также задержан один гражданин Узбекистана и четверо россиян.
Мужчин задержали по статье 328 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет. Согласно обнародованной информации, подозреваемые якобы готовили вооруженную акцию против чеченской оппозиции в Турции и что они планировали получить оружие в этом направлении.