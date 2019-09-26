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Українські десантники у Німеччині вчаться виживати в разі перекидання бронемашини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У рамках багатонаціонального тактичного навчання “Saber Junction - 2019”, що проходять в Німеччині, військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України тренують ключові навички щодо знання безпечного режиму у разі перекидання бронемашини типу Humvee. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Українські десантники у Німеччині вчаться виживати в разі перекидання бронемашини

“JMRC (спільний багатонаціональний центр готовності) на своїй базі має відповідні тренажери, які допомагають водіям та екіпажу практикуватися як вижити в разі перекидання бронемашини. Також військові оцінювали наскільки важливі ремені безпеки та спільна робота в команді. Десантники відпрацювали дії екіпажу при перекиданні техніки, подоланні різних перешкод у складних умовах місцевості тощо”, — сказано у повідомленні.

До заняття також були залучені військовослужбовці з країни-партнерів НАТО: Азербайджану, Македонії та Румунії.

Керівник заняття сержант 1-го класу 4-го піхотного полку Romel Uganzija відзначив, що ця підготовка має важливе значення для усіх військових багатонаціонального навчання “Saber Junction — 2019”. Адже навчання з безпеки та перекидання бронемашини надає військовим важливі навички під час дій у даній ситуації.

Своєю чергою, співробітник служби безпеки JMRC Toni Padilla повідомив, що навчання в JMRC має багато різноманітних небезпек. Тож, якщо солдати знають про небезпеку і можуть підготуються до неї і це значно зменшать ризик.

Нагадаємо, у Чорному морі розпочались навчання.

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