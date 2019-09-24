Бойові вправи та стрільби: у Чорному морі розпочались навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сьогодні група кораблів, катерів та суден забезпечення Військово-Морських Сил ЗС України покинула причальну стінку Одеси та здійснила вихід у море для відпрацювання навчально-бойових завдань. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
“У північно-західній частині Чорного моря екіпажі кораблів відпрацюють злагодженість дій при маневрах, проведуть перевірку озброєння, потренуються з організації зв’язку, що супроводжуватиметься обміном даних із висвітлення повітряної, надводної і підводної обстановки в умовах активних та пасивних перешкод у так званому кризовому регіоні”, — йдеться в повідомленні.
Також, екіпажі малих броньованих артилерійських катерів виконають бойові вправи стрільб по морських та повітряних цілях.
“Важливим етапом стане відпрацювання навчання з надання допомоги аварійному кораблю. У рамках навчання буде змодельовано ситуацію, коли корабель (катер) зазнає лиха на воді”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, взаємодіючи з морською авіацією, військові моряки рятуватимуть особовий склад, що зазнав лиха та знаходиться на поверхні води.
Нагадаємо, у Збройних силах України розпочалось стратегічне командно-штабне навчання “Козацька воля-2019”.