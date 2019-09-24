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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46355 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109384 просмотра

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6 марта, 17:07 • 101281 просмотра

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Боевые упражнения и стрельбы в Черном море начались учения

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сегодня группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-Морских Сил ВС Украины покинула причальнаую стенкі Одессы и осуществила выход в море для отработки учебно-боевых задач. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В северо-западной части Черного моря экипажи кораблей отработают слаженность действий при маневрах, проведут проверку вооружения, потренируются по организации связи, что будет сопровождаться обменом данных по освещению воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех в так называемом кризисном регионе", - говорится в сообщении.

Также, экипажи малых бронированных артиллерийских катеров выполнят боевые упражнения стрельб по морским и воздушным целям.

"Важным этапом станет отработка учения по оказанию помощи аварийному кораблю. В рамках обучения будет смоделирована ситуация, когда корабль (катер) терпит бедствие на воде", - отмечается в сообщении.

Кроме того, взаимодействуя с морской авиацией, военные моряки будут спасать личный состав, что терпит бедствие и находится на поверхности воды.

Напомним, в Вооруженных силах Украины начались стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля-2019".

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