Украинские десантники в Германии учатся выживать в случае опрокидывания бронемашины

"JMRC (общий многонациональный центр готовности) на своей базе имеет соответствующие тренажеры, которые помогают водителям и экипажу практиковаться как выжить в случае опрокидывания бронемашины. Также военные оценивали насколько важны ремни безопасности и совместная работа в команде. Десантники отработали действия экипажа при опрокидывании техники, преодолении различных препятствий в сложных условиях местности и т.д.", - говорится в сообщении.

До занятия также были привлечены военнослужащие из страны-партнеров НАТО: Азербайджана, Македонии и Румынии.

Руководитель занятия сержант 1-го класса 4-го пехотного полка Romel Uganzija отметил, что эта подготовка имеет важное значение для всех военных многонациональных учений "Saber Junction - 2019". Ведь обучение по безопасности и опрокидыванию бронемашины предоставляет военным важные навыки во время действий в данной ситуации.

В свою очередь, сотрудник службы безопасности JMRC Toni Padilla сообщил, что обучение в JMRC имеет много различных опасностей. Поэтому, если солдаты знают об опасности и могут подготовятся к ней и это значительно уменьшат риск.

Напомним, в Черном море начались учения.