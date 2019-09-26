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Украинские десантники в Германии учатся выживать в случае опрокидывания бронемашины

Киев • УНН

 • 9794 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В рамках многонациональных тактических учений "Saber Junction - 2019", проходящих в Германии, военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины тренируют ключевые навыки по знанию безопасного режима в случае опрокидывания бронемашины типа Humvee. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Украинские десантники в Германии учатся выживать в случае опрокидывания бронемашины

"JMRC (общий многонациональный центр готовности) на своей базе имеет соответствующие тренажеры, которые помогают водителям и экипажу практиковаться как выжить в случае опрокидывания бронемашины. Также военные оценивали насколько важны ремни безопасности и совместная работа в команде. Десантники отработали действия экипажа при опрокидывании техники, преодолении различных препятствий в сложных условиях местности и т.д.", - говорится в сообщении.

До занятия также были привлечены военнослужащие из страны-партнеров НАТО: Азербайджана, Македонии и Румынии.

Руководитель занятия сержант 1-го класса 4-го пехотного полка Romel Uganzija отметил, что эта подготовка имеет важное значение для всех военных многонациональных учений "Saber Junction - 2019". Ведь обучение по безопасности и опрокидыванию бронемашины предоставляет военным важные навыки во время действий в данной ситуации.

В свою очередь, сотрудник службы безопасности JMRC Toni Padilla сообщил, что обучение в JMRC имеет много различных опасностей. Поэтому, если солдаты знают об опасности и могут подготовятся к ней и это значительно уменьшат риск.

Напомним, в Черном море начались учения.

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