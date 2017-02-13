Українські чоловіки найчастіше хворіють на рак легенів, кишківника та шкіри - онкологи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Рак легенів займає провідне місце у структурі захворюваності чоловічого населення, передає УНН з посиланням на резолюцію XIII з'їзду онкологів та радіологів України.
Так, загалом, у структурі захворюваності чоловічого населення в Україні за 2015 рік провідні 5 місць займають: злоякісні новоутворення трахеї, бронхів, легенів (16,2 %), колоректальний рак (12,4 %), злоякісні новоутворення шкіри (10,4 %), передміхурової залози (10,2 %), шлунка (7,5 %).
Водночас, у структурі захворюваності жіночого населення в Україні за 2015 рік провідні 5 місць займають: рак молочної залози (20,1 %), шкіри (13,1 %), колоректальний рак (11,5 %), злоякісні новоутворення тіла матки (9,2 %) та шийки матки (5,9 %).
Загалом, щорічно в Україні на рак занедужує понад 173 тис. осіб, 48,8 % із яких становлять особи працездатного віку.
За даними ВООЗ, рак легенів займає перше місце в рейтингу смертельних захворювань.
Водночас, у 2015 році в Україні 62,8% хворих на рак легенів прожили менше року від моменту встановлення діагнозу.
При цьому, за словами фахівців, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.
Також нагадаємо, безліч сучасних лікувальних закладів в Україні сьогодні готові запропонувати і жінкам і чоловікам програми обстеження всього тіла — онкоскринінги.
Так, за словами головного лікаря МЦ "Клініка Спіженко" Антона Шкіряка, онкоскринінг - це не лікування, а "техогляд" власного здоров'я.
"Скринінг є своєрідним моніторингом, інакше кажучи - певним баченням здоров'я людини. У разі якщо під час скринінгу, обстеження, здачі аналізів крові у пацієнта виявляють ті чи інші відхилення, або ті чи інші хвороби – це дозволяє лікарю передбачити певні проблеми, які можуть виникнути у пацієнта через рік, два, п'ять, десять і навіть двадцять років. Тобто ви можете пролікувати ту чи іншу хворобу і убезпечити себе від виникнення більш грізного онкологічного захворювання завчасно", - сказав він.