Украинские мужчины чаще всего болеют раком легких, кишечника и кожи - онкологи

Так, в общем, в структуре заболеваемости мужского населения в Украине за 2015 год ведущие 5 мест занимают: злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких (16,2%), колоректальный рак (12,4%), злокачественные новообразования кожи (10,4% ), предстательной железы (10,2%), желудка (7,5%).

В то же время, в структуре заболеваемости женского населения в Украине за 2015 год ведущие 5 мест занимают: рак молочной железы (20,1%), кожи (13,1%), колоректальный рак (11,5%), злокачественные новообразования тела матки (9 2%) и шейки матки (5,9%).

В общем, ежегодно в Украине раком заболевает более 173 тыс. человек, 48,8% из которых составляют лица трудоспособного возраста.

По данным ВОЗ, рак легких занимает первое место в рейтинге смертельных заболеваний.

В то же время, в 2015 году в Украине 62,8% больных раком легких прожили меньше года с момента установления диагноза.

При этом, по словам специалистов, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.

Также напомним, множество современных лечебных учреждений в Украине сегодня готовы предложить и женщинам и мужчинам программы обследования всего тела - онкоскрининги.

Так, по словам главного врача МЦ "Клиника Спиженко" Антона Шкиряка, онкоскрининг - это не лечение, а "техосмотр" собственного здоровья.

"Скрининг является своеобразным мониторингом, иначе говоря - определенным видением здоровья человека. В случае если во время скрининга, обследования, сдачи анализов крови у пациента обнаруживают те или иные отклонения, или те или иные болезни - это позволяет врачу предусмотреть определенные проблемы, которые могут возникнуть у пациента через год, два, пять, десять и даже двадцать лет. То есть вы можете пролечить ту или иную болезнь и обезопасить себя от возникновения более грозного онкологического заболевания заблаговременно", - сказал он.