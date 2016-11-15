Українські чиновники створили власного монополіста на лотерейному ринку - ЗМІ

З 2009 року гральний бізнес в Україні заборонений законом, однак, не зважаючи на кризу, у тіньовому бізнесі азартних ігор прокручуюються мільярдні грошові обороти.

Можливо, приймався цей закон дійсно із благими намірами, аби запобігти процвітанню ігрової залежності та викачки грошей із простих українців. Проте тепер державне втручання призвело лише до монополізації грального бізнесу під декількох бізнесменів. Під прикриттям лотерейних операторів вони відкривають ігрові зали по всій Україні.

Генеральний директор Всеукраїнського Союзу букмекерства І.Сергієнко зазначає, що "по суті, липовим чином була створена лотерейна олігополія під декількох гравців".

У ЗМІ зазначають, що наступним кроком стає те, що одна із лотерейних компаній намагається захопити весь гральний ринок.

Прикриваючись санкціями проти російських компаній, провели масштабну чистку серед операторів ринку. В результаті, конкуренти “Української національної лотереї” опинилися під обмежувальними санкціями, які створюють значні перепони у їх діяльності.

Так, у вересні 2015 року санкції торкнулися двох із трьох лотерейних операторів ринку: "М.С.Л." та “Патріот”. До обох операторів застосували 5 видів санкцій, серед яких: запобігання виведення капіталів за межі України і блокування активів.

Цим самим законодавство України практично зробило “Українську національну лотерею” монополістом серед державних лотерей.

"На фоні тих політичних змін, які у нас відбулися 2 роки тому, компанія “УНЛ” також розпочала достатньо серйозно розвивати свій бізнес", - зауважує І. Сергієнко.

Ну вулицях масово почали з’являтися відділення “Української національної лотереї”, яку ще в далекому 1997 році заснував швейцарець Пітер Шетті. Він вклав в “УНЛ” 74 млн доларів США. А вже у 2014 році, після революції, бізнес у нього відібрали.

За інформацією ЗМІ, лотереї “УНЛ” у швейцарського бізнесмена відібрав його український партнер Віктор Коваленко, який скориставшись довірою П. Шетті просто переоформив лотереї на себе. Звичайно, провернути таку оборудку самотужки він не міг. Тому, пліткують, що увійшов в партнерство із нардепом Олександром Третяковим та Глібом Загорієм.

Окрім того, у ЗМІ пишуть, що у партнери до них увійшли дуже впливові люди: екс-голова Адміністрації Президента Борис Ложкін та голова фонду державного майна Ігор Білоус, разом з помічником Ігорем Гмирею.

У ЗМІ зазначають, що “Українська національна лотереї”, прагне стати абсолютним монополістом на ринку лотерей і готові це зробити за рахунок своїх конкурентів. Під тиском санкцій вони пропонують купити їхні компанії.

"Зі слів попереднього акціонера відомо, що як тільки компанія Патріот потрапила під санкції – він отримав пропозицію продати активи нашому прямому конкуренту", - розповіла речник ПрАТ "Патріот" О.Лаврентьєва.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, нещодавно СБУ викрила нелегальну мережу букмекерських контор, яка ймовірно діяла як лотерея “ТОТО” під ліцензією “Української національної лотереї”.