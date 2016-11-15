Украинские чиновники создали собственного монополиста на лотерейном рынке - СМИ

С 2009 года игорный бизнес в Украине запрещен законом, однако, несмотря на кризис, в теневом бизнесе азартных игр прокручиваются миллиардные денежные обороты.

Возможно, принимался этот закон действительно с благими намерениями, чтобы предотвратить процветание игровой зависимости и выкачки денег из простых украинцев. Однако теперь государственное вмешательство привело лишь к монополизации игорного бизнеса под нескольких бизнесменов. Под прикрытием лотерейных операторов они открывают игровые залы по всей Украине.

Генеральный директор Всеукраинского Союза букмекерства И.Сергиенко отмечает, что "по сути, липовым образом была создана лотерейная олигополия под нескольких игроков".

В СМИ отмечают, что следующим шагом становится то, что одна из лотерейных компаний пытается захватить весь игорный рынок.

Прикрываясь санкциями против российских компаний, которые провели масштабную чистку среди операторов рынка. В результате, конкуренты "Украинской национальной лотереи" оказались под ограничительными санкциями, которые создают значительные препятствия в их деятельности.

Так, в сентябре 2015 года санкции коснулись двух из трех лотерейных операторов рынка: "М.С.Л." и "Патриот". К обоим операторам применили 5 видов санкций, среди которых: предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и блокировки активов.

Тем самым законодательство Украины практически сделало "Украинскую национальную лотерею" монополистом среди государственных лотерей.

"На фоне тех политических изменений, которые у нас состоялись 2 года назад, компания "УНЛ" также начала достаточно серьезно развивать свой бизнес", - отмечает И.Сергиенко.

Ну улицах массово начали появляться отделения "Украинской национальной лотереи", которую еще в далеком 1997 году основал швейцарец Питер Шетти. Он вложил в "УНЛ" 74 млн долларов США. А уже в 2014 году, после революции, бизнес у него отобрали.

По информации СМИ, лотереи "УНЛ" у швейцарского бизнесмена отобрал его украинский партнер Виктор Коваленко, воспользовавшись доверием П.Шетти просто переоформил лотереи на себя. Конечно, провернуть такую ​​сделку самостоятельно он не мог. Поэтому, сплетничают, что вошел в партнерство с нардепом Александром Третьяковым и Глебом Загорием.

Кроме того, в СМИ пишут, что в партнеры к ним вошли очень влиятельные люди: экс-глава Администрации Президента Борис Ложкин и глава фонда государственного имущества Игорь Билоус, вместе с помощником Игорем Гмырей.

В СМИ отмечают, что "Украинская национальная лотерея", стремится стать абсолютным монополистом на рынке лотерей и готова это сделать за счет своих конкурентов. Под давлением санкций они предлагают купить их компании.

"По словам предыдущего акционера известно, что как только компания Патриот попала под санкции - она получила предложение продать активы нашему прямому конкуренту", - рассказала пресс-секретарь ЗАО "Патриот" О.Лаврентьева.

Напомним, по данным СМИ, недавно СБУ разоблачила нелегальную сеть букмекерских контор, которая предположительно действовала как лотерея "ТОТО" под лицензией "Украинской национальной лотереи".