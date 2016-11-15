Украинские чиновники создали собственного монополиста на лотерейном рынке - СМИ

ukru
15 марта, 19:03 • 110973 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154545 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130230 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123309 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108614 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103444 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100074 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129440 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129666 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127601 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 78891 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 64798 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 26026 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 38453 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 50801 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129440 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129099 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265309 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294519 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230691 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 6720 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107181 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129666 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113120 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130296 просмотра
Актуальное
Украинские чиновники создали собственного монополиста на лотерейном рынке - СМИ

Украинские чиновники создали собственного монополиста на лотерейном рынке - СМИ

Киев • УНН

 • 11423 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На лотерейном рынке Украины создан искусственный монополист. "Украинская национальная лотерея", благодаря своим покровителям среди чиновников, пытается занять господствующее положение, выбив с рынка других конкурентов, сообщает УНН со ссылкой на программу "Секретные материалы".

С 2009 года игорный бизнес в Украине запрещен законом, однако, несмотря на кризис, в теневом бизнесе азартных игр прокручиваются миллиардные денежные обороты.

Возможно, принимался этот закон действительно с благими намерениями, чтобы предотвратить процветание игровой зависимости и выкачки денег из простых украинцев. Однако теперь государственное вмешательство привело лишь к монополизации игорного бизнеса под нескольких бизнесменов. Под прикрытием лотерейных операторов они открывают игровые залы по всей Украине.

Генеральный директор Всеукраинского Союза букмекерства И.Сергиенко отмечает, что "по сути, липовым образом была создана лотерейная олигополия под нескольких игроков".

В СМИ отмечают, что следующим шагом становится то, что одна из лотерейных компаний пытается захватить весь игорный рынок.

Прикрываясь санкциями против российских компаний, которые провели масштабную чистку среди операторов рынка. В результате, конкуренты "Украинской национальной лотереи" оказались под ограничительными санкциями, которые создают значительные препятствия в их деятельности.

Так, в сентябре 2015 года санкции коснулись двух из трех лотерейных операторов рынка: "М.С.Л." и "Патриот". К обоим операторам применили 5 видов санкций, среди которых: предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и блокировки активов.

Тем самым законодательство Украины практически сделало "Украинскую национальную лотерею" монополистом среди государственных лотерей.

"На фоне тех политических изменений, которые у нас состоялись 2 года назад, компания "УНЛ" также начала достаточно серьезно развивать свой бизнес", - отмечает И.Сергиенко.

Ну улицах массово начали появляться отделения "Украинской национальной лотереи", которую еще в далеком 1997 году основал швейцарец Питер Шетти. Он вложил в "УНЛ" 74 млн долларов США. А уже в 2014 году, после революции, бизнес у него отобрали.

По информации СМИ, лотереи "УНЛ" у швейцарского бизнесмена отобрал его украинский партнер Виктор Коваленко, воспользовавшись доверием П.Шетти просто переоформил лотереи на себя. Конечно, провернуть такую ​​сделку самостоятельно он не мог. Поэтому, сплетничают, что вошел в партнерство с нардепом Александром Третьяковым и Глебом Загорием.

Кроме того, в СМИ пишут, что в партнеры к ним вошли очень влиятельные люди: экс-глава Администрации Президента Борис Ложкин и глава фонда государственного имущества Игорь Билоус, вместе с помощником Игорем Гмырей.

В СМИ отмечают, что "Украинская национальная лотерея", стремится стать абсолютным монополистом на рынке лотерей и готова это сделать за счет своих конкурентов. Под давлением санкций они предлагают купить их компании.

"По словам предыдущего акционера известно, что как только компания Патриот попала под санкции - она получила предложение продать активы нашему прямому конкуренту", - рассказала пресс-секретарь ЗАО "Патриот" О.Лаврентьева.

Напомним, по данным СМИ, недавно СБУ разоблачила нелегальную сеть букмекерских контор, которая предположительно действовала как лотерея "ТОТО" под лицензией "Украинской национальной лотереи".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы