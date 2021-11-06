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Українські борчині завоювали низку медалей на молодіжному чемпіонаті світу

Київ • УНН

 • 16698 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українські борчині вибороли нагороди на молодіжній першості чемпіонату світу U-23, яка пройшла у Белграді (Сербія), повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.

Українські борчині завоювали низку медалей на молодіжному чемпіонаті світу

Деталі

За підсумками турніру у десяти вагових категоріях збірна України завоювала 3 “золоті”, 2 “срібні”, 2 бронзові медалі і посіла перше місце в загальнокомандному заліку.

Аліна Акобія принесла Україні перше в історії “золото” на молодіжній світовій першості. Акобія виграла медаль у ваговій категорії до 57 кг, перемігши у фіналі росіянку Крістіну Міхнєву (5:1).

Ще одна українка Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 72 кг. У фіналі Алпєєва перемогла француженку Кендру Дашер (4:1). Ще одне “золото” в активі Анастасії Лавренчук.

Варто відзначити, що срібні медалі чемпіонату світу Україні принесли Катерина Зелених та Соломія Винник, “бронзові” — Марія Винник та Оксана Чудик.

Нагадаємо

Український стронгмен став призером змагань у США.

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