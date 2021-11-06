Украинские борчихи завоевали ряд медалей на молодежном чемпионате мира

Детали

По итогам турнира в десяти весовых категориях сборная Украины завоевала 3 золотые, 2 “серебряные”, 2 бронзовые медали и заняла первое место в общекомандном зачете.

Алина Акобия принесла Украине первое в истории “золото” на молодежном мировом первенстве. Акобия выиграла медаль в весовой категории до 57 кг, победив в финале россиянку Кристину Михневу (5:1).

Еще одна украинка Анастасия Алпеева стала чемпионкой мира в весовой категории до 72 кг. В финале Алпеева победила француженку Кендру Дашер (4:1). Еще одно “золото” в активе Анастасии Лавренчук.

Стоит отметить, что серебряные медали чемпионата мира Украине принесли Екатерина Зеленых и Соломия Винник, “бронзовые” — Мария Винник и Оксана Чудык.

Напомним

Украинский стронгмен стал призером соревнований в США.