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Украинские борчихи завоевали ряд медалей на молодежном чемпионате мира

Киев • УНН

 • 16698 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинские спортсменки-борцы завоевали награды на молодежном первенстве чемпионата мира U-23, который прошел в Белграде (Сербия), сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

Украинские борчихи завоевали ряд медалей на молодежном чемпионате мира

Детали

По итогам турнира в десяти весовых категориях сборная Украины завоевала 3 золотые, 2 “серебряные”, 2 бронзовые медали и заняла первое место в общекомандном зачете.

Алина Акобия принесла Украине первое в истории “золото” на молодежном мировом первенстве. Акобия выиграла медаль в весовой категории до 57 кг, победив в финале россиянку Кристину Михневу (5:1).

Еще одна украинка Анастасия Алпеева стала чемпионкой мира в весовой категории до 72 кг. В финале Алпеева победила француженку Кендру Дашер (4:1). Еще одно “золото” в активе Анастасии Лавренчук.

Стоит отметить, что серебряные медали чемпионата мира Украине принесли Екатерина Зеленых и Соломия Винник, “бронзовые” — Мария Винник и Оксана Чудык.

Напомним

Украинский стронгмен стал призером соревнований в США.

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