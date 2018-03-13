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Українські боксери завоювали п'ять нагород на турнірі в Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Фінське місто Темпере прийняло міжнародний боксерський турнір за участі збірної України. Про це повідомляє Федерація боксу України, передає УНН.

За результатами змагань в активі “жовто-блакитної” команди п’ять здобутих нагород.

Володарями срібних медалей стали: Данило Жасан з Чернігова (вагова категорія 81 кг), Станіслав Батій із Запоріжжя (60 к) та Костянтин Пінчук з Дніпра (91 кг). “Бронза” в активі Олексія Козелока з Хмельницького (56 кг) і Артема Соловйова із Херсона (69 кг).

Варто зазначити, що у змаганнях приймали участь понад 110 спортсменів з 17 країн світу.

Як повідомлялося раніше, українські боксери вибороли низку нагород на міжнародних змаганнях у Казахстані.

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