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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 49483 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60470 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 63735 просмотра

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Украинские боксеры завоевали пять наград на турнире в Финляндии

Украинские боксеры завоевали пять наград на турнире в Финляндии

Киев  •  УНН

 • 10865 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Финский город Темпере принял международный боксерский турнир с участием сборной Украины. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.

По результатам соревнований в активе “желто-голубой” команды пять завоеванных наград.

Обладателями серебряных медалей стали: Даниил Жасан из Чернигова (весовая категория 81 кг), Станислав Батий из Запорожья (60 л.с.) и Константин Пинчук с Днепра (91 кг). “Бронза” в активе Алексея Козелок из Хмельницкого (56 кг) и Артема Соловьева из Херсона (69 кг).

Стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие более 110 спортсменов из 17 стран мира.

Как сообщалось ранее, украинские боксеры завоевали ряд наград на международных соревнованиях в Казахстане.

Украинские Национальные Новости

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