Українські бодібілдери вибороли низку нагород на міжнародному турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Варшаві завершився міжнародний турнір з бодібілдингу “IFBB Diamond Cup Warsaw Fiwe”, на якому українці здобули 9 нагород (4 “золота”, 3 “срібла” та 2 “бронзи”). Про це повідомляє СКУ, передає УНН.
Володарем першого місця став Олег Даниш у категорії “менс фізик до 182 см”, також Ігор Кавалер (менс фізик понад 182 см) та Євгеній Михайленко (класик фізик відкрита категорія).
До вашої уваги інше призери від України:
Алла Виноградова — 2 місце майстри фітнес-бікіні понад 35 років,
Євгеній Жуковський — 2 місце класик фізик відкрита категорія,
Вікторія Громська — 2 місце фітнес-бікіні до 158 см,
Олександра Суманєєва — 3 місце фітнес-бікіні до 166 см, 3 місце фітнес-бікіні юніорки.
Нагадаємо, що українці здобули 14 медалей на ЧЄ з бодібілдингу.