Українські біатлоністки вперше в історії країни здобули дві медалі у гонці Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Успішний спринт видали українські дівчата на другому етапі Кубка IBU, що проходить в Ленцерхайді (Швейцарія), інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Ольга Абрамова і Юлія Журавок, точно розстрілявши всі мішені, удвох піднялися на п'єдестал пошани, пропустивши вперед лише Уляну Кайшеву з Росії.
Підтримати двох лідерів попаданням в кубкові очки зуміли також Яна Бондар (28-е місце), Надія Бєлкіна (29-е) і Марія Панфілова (33-тє). Для більш високих позицій дівчатам не вистачило точності. Ще одна наша учасниця Марія Кручова фінішувала 79-й і в завтрашню гонку переслідування пробитися не змогла.
Примітно, що Абрамова вже двічі в кар'єрі піднімалася на п'єдестал пошани, але, що цікаво, обидва рази це були індивідуальні гонки - по одній в сезонах 2010/11 і 2013/14. І ось через чотири роки - срібний успіх в спринті. Для Журавок це перший особистий успіх на етапах Кубка IBU.
Зауважимо, що вперше в історії Україна заробила подвійний подіум на етапах Кубка IBU.
Як повідомляв УНН, Джима замкнула шістку кращих гонки переслідування на етапі Кубку світу.