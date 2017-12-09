Украинские биатлонистки впервые в истории страны получили две медали в гонке Кубка IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Успешный спринт выдали украинские девушки на втором этапе Кубка IBU, проходящем в Ленцерхайде (Швейцария), информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Ольга Абрамова и Юлия Журавок, точно расстреляв все мишени, вдвоем поднялись на пьедестал почета, пропустив вперед только Ульяну Кайшев из России.
Поддержать двух лидеров попаданием в кубковые очки сумели также Яна Бондарь (двадцать восьмое место), Надежда Белкина (двадцать девятая) и Мария Панфилова (33-е). Для более высоких позиций девушкам не хватило точности. Еще одна наша участница Мария Кручова финишировала 79-й и в завтрашнюю гонку преследования пробиться не смогла.
Примечательно, что Абрамова уже дважды в карьере поднималась на пьедестал почета, но, что интересно, оба раза это были индивидуальные гонки - по одной в сезонах 2010/11 и 2013/14. И вот через четыре года - серебряный успех в спринте. Для Журавок это первый личный успех на этапах Кубка IBU.
Заметим, что впервые в истории Украины заработала двойной подиум на этапах Кубка IBU.
Как сообщал УНН, Джима замкнула шестерку лучших гонки преследования на этапе Кубка мира.