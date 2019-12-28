Українські біатлоністи вибороли "срібло" в другому етапі Різдвяної гонки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Український тандем Дмитро Підручний/Анастасія Меркушина посів друге місце в своїй дебютній Різдвяній гонці в німецькому Гельзенкірхені, випередивши на останньому колі німецький дует у складі – Філіпп Наврат/Лаура Дальмайєр. Про це повідомляє УНН із посиланням на UA:Біатлон.
Перемогу в змаганнях здобула норвезька "двійка" – Ветле Шостад Крістіансен/Марте Олсбю-Ройзеланд
1 – Ветле Шостад Крістіансен/Марте Олсбю-Ройзеланд (Норвегія) – (2) 32:40.9
2 – Дмитро Підручний/Анастасія Меркушина (Україна) – (3) +25.7
3 – Антонен Гігонна/Анаіс Бескон (Франція) – (5) +32.5
Нагадаємо, українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний посіли третє місце за результатами гонки World Team Challenge.