Украинские биатлонисты завоевали "серебро" на втором этапе Рождественской гонки

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинский тандем Дмитрий Подручный/Анастасия Меркушина занял второе место в своей дебютной Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене, опередив на последнем круге немецкий дуэт в составе - Филипп Наврат/Лаура Дальмайер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на UA:Биатлон.