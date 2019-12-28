Украинские биатлонисты завоевали "серебро" на втором этапе Рождественской гонки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинский тандем Дмитрий Подручный/Анастасия Меркушина занял второе место в своей дебютной Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене, опередив на последнем круге немецкий дуэт в составе - Филипп Наврат/Лаура Дальмайер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на UA:Биатлон.
Победу в соревнованиях одержала норвежская "двойка" - Ветле Шостад Кристиансен/Март Олсби-Ройзеланд
1 - Ветле Шостад Кристиансен / Март Олсби-Ройзеланд (Норвегия) - (2) 32:40.9
2 - Дмитрий Подручный / Анастасия Меркушина (Украина) - (3) +25.7
3 - Антонен Гигонна / Анаис Бескон (Франция) - (5) +32.5
Напомним, украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Подручный заняли третье место по результатам гонки World Team Challenge.