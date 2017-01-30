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Українські біатлоністи покинули п'єдестал, не бажаючи слухати гімн РФ

Київ • УНН

 • 47191 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Збірна України не захотіла слухати гімн Російської Федерації під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи з біатлону в польському Душники-Здруй. Відео українських спортсменів, які покинули п'єдестал, активно поширюється соцмережами, передає УНН.

На відео можна побачити, як збірна України покинула п′єдестал пошани через кілька секунд після включення гімну РФ. Потім слідом за українськими спортсменами пішли й інші команди-призери, включаючи російську, яка здобула “золото”.

Як повідомляв УНН, збірна України з біатлону у змішаній естафеті здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи в польському Душники-Здруй.

Українські Національні Новини

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