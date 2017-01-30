Українські біатлоністи покинули п'єдестал, не бажаючи слухати гімн РФ

На відео можна побачити, як збірна України покинула п′єдестал пошани через кілька секунд після включення гімну РФ. Потім слідом за українськими спортсменами пішли й інші команди-призери, включаючи російську, яка здобула “золото”.

Як повідомляв УНН, збірна України з біатлону у змішаній естафеті здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи в польському Душники-Здруй.