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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские биатлонисты покинули пьедестал, не желая слушать гимн РФ

Украинские биатлонисты покинули пьедестал, не желая слушать гимн РФ

Киев • УНН

 • 47191 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Сборная Украины не захотела слушать гимн Российской Федерации во время церемонии награждения на чемпионате Европы по биатлону в польском г. Душники-Здруй. Видео украинских спортсменов, которые покинули пьедестал, активно распространяется сетями, передает УНН.

На видео можно увидеть, как сборная Украины покинула пьедестал почета через несколько секунд после включения гимна РФ. Затем вслед за украинскими спортсменами последовали и другие команды-призеры, включая россиян, которые получили "золото".

Как сообщал УНН, сборная Украины по биатлону в смешанной эстафете завоевала "бронзу" на чемпионате Европы в польском г. Душники-Здруй.

Украинские Национальные Новости

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