Українські біатлоністи не потрапили до топ-20 стартових гонок Кубка світу в Австрії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Двома спринтерськими гонками був даний старт третьому етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені, передає УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.

У жіночій гонці Юлія Джима та Дар’я Блашко були близькими до 20-ки найкращих, але у підсумку посіли 22 і 24 місця відповідно. Валентина Семеренко лише 45-та, а її сестра Віта — 69-та.

Сенсаційною переможницею стала Дінара Алімбекова із Білорусі, яка обігнала Тіріл Екхофф із Норвегії.

У чоловіків Артем Прима став 30-м. Інші українці не потрапили до очкової зони:

  • 52 — Антон Дудченко;
  • 68 — Богдан Цимбал;
  • 74 — Дмитро Підручний.

Виграш тут святкував норвежець Йоханнес Дале, який обігнав французів Кантена Фійона Майе та Фабьєна Клода.

Крім того додамо, етап Кубка світу продовжиться естафетою у жінок вже 12-го грудня.

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