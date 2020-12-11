Українські біатлоністи не потрапили до топ-20 стартових гонок Кубка світу в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Двома спринтерськими гонками був даний старт третьому етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені, передає УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.
У жіночій гонці Юлія Джима та Дар’я Блашко були близькими до 20-ки найкращих, але у підсумку посіли 22 і 24 місця відповідно. Валентина Семеренко лише 45-та, а її сестра Віта — 69-та.
Сенсаційною переможницею стала Дінара Алімбекова із Білорусі, яка обігнала Тіріл Екхофф із Норвегії.
У чоловіків Артем Прима став 30-м. Інші українці не потрапили до очкової зони:
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- 52 — Антон Дудченко;
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- 68 — Богдан Цимбал;
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- 74 — Дмитро Підручний.
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Виграш тут святкував норвежець Йоханнес Дале, який обігнав французів Кантена Фійона Майе та Фабьєна Клода.
Крім того додамо, етап Кубка світу продовжиться естафетою у жінок вже 12-го грудня.