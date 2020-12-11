Украинские биатлонисты не попали в топ-20 стартовых гонок Кубка мира в Австрии

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74266 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 97916 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115775 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150858 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199017 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195038 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282480 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 332647 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157986 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143223 просмотра

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Украинские биатлонисты не попали в топ-20 стартовых гонок Кубка мира в Австрии

Украинские биатлонисты не попали в топ-20 стартовых гонок Кубка мира в Австрии

Киев  •  УНН

 • 11123 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Двумя спринтерскими гонками был дан старт третьему этапу Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.

В женской гонке Юлия Джима и Дарья Блашка были близки к 20-ке лучших, но в итоге заняли 22 и 24 места соответственно. Валентина Семеренко лишь 45-я, а ее сестра Вита — 69-я.

Сенсационной победительницей стала Динара Алымбекова из Беларуси, которая обогнала Тирил Экхофф из Норвегии.

У мужчин Артем Прима стал 30-м. Другие украинцы не попали в очковую зону:

  • 52 — Антон Дудченко;
  • 68 — Богдан Цымбал;
  • 74 — Дмитрий Пидручный.

Выигрыш здесь праздновал норвежец Йоханнес Дале, который обогнал французов Кантена Фийон Майе и Фабьена Клода.

Кроме того, добавим, этап Кубка мира продолжится эстафетой у женщин уже 12 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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