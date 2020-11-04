Українські арбітри отримали призначення на поєдинок Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На поєдинку третього туру групового раунду Ліги Європи у квартеті J “Антверпен” (Бельгія) — “ЛАСК” (Австрія) працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Євгеном Арановським. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, передає УНН.
На лініях Арановському допомагатимуть Володимир Висоцький та Віктор Матяш. Четвертий арбітр — Віталій Романов.
Вищезгаданий матч відбудеться в четвер, 5 листопада, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Примітно, що у складі “ЛАСКу” виступає захисник національної збірної України Євген Чеберко, а в команді суперника колишній нападник “Динамо” Мбокані.
Крім того додамо, наразі “Антферпен” є лідером групи J (6 очок), а клуб Чеберко з 3 очками лише третій.