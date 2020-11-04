Украинские арбитры получили назначения на поединок Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На поединке третьего тура группового раунда Лиги Европы в квартете J “Антверпен” (Бельгия) — “ЛАСК” (Австрия) будет работать украинская судейская бригада во главе с Евгением Арановским. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, передает УНН.
На линиях Арановскому будет помогать Владимир Высоцкий и Виктор Матяш. Четвертый арбитр — Виталий Романов.
Вышеупомянутый матч состоится в четверг, 5 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Примечательно, что в составе “ЛАСКа” выступает защитник национальной сборной Украины Евгений Чеберко, а в команде соперника бывший нападающий “Динамо” Мбокани.
Кроме того, добавим, сейчас “Антферпен” является лидером группы J (6 очков), а клуб Чеберко с 3 очками только третий.