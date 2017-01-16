Українські антикорупційні органи мають викорінити прихильників "кумівства" та клептократії - Дж.Байден

“Ваше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура можуть вплинути на ситуацію за наявності відповідних ресурсів. Дуже важливо, щоб ви й надалі зміцнювали свої антикорупційні відомства, викорінили тих, хто хоче повернути Україну до "кумівства" та клептократії”, - наголосив він.

Нагадаємо, Дж.Байден очікує, що нова адміністрація США буде прихильником України.