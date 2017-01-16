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Украинские антикоррупционные органы должны искоренить сторонников "кумовства" и клептократии - Дж.Байден

Украинские антикоррупционные органы должны искоренить сторонников "кумовства" и клептократии - Дж.Байден

Киев • УНН

 • 5780 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Украинские антикоррупционные органы должны искоренить тех, кто хочет вернуться до "кумовства" и клептократии. Об этом сегодня заявил вице-президент США Джо Байден на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Ваше Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура могут повлиять на ситуацию при наличии соответствующих ресурсов. Очень важно, чтобы вы и в дальнейшем укрепляли свои антикоррупционные ведомства, искоренили тех, кто хочет вернуть Украину до "кумовства" и клептократии ", - подчеркнул он.

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