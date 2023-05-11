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Українські активісти облили кетчупом письменника Віктора Шендеровича у Вільнюсі

Українські активісти облили кетчупом письменника Віктора Шендеровича у Вільнюсі

Київ • УНН

 • 1495599 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Українські активісти у Вільнюсі влаштували протест проти виступу письменника Віктора Шендеровича. Під час антракту учасники пікету облили його кетчупом. Про це повідомляє телеканал “Дождь” у Telegram, передає УНН.

Деталі 

У соцмережах з'явилось відео, на якому видно, як Шендерович спілкується просто неба з людьми, більшість з них накинула на плечі українські прапори. Один з активістів підійшов до письменника та вилив йому в обличчя кетчуп. У цей час з юрби пролунало: “пригожину гроші заплатили! Розмова завершена”.

На що Шендерович відреагував, називаючи протестувальників “обмеженими”. На його репліки жіночий голос з натовпу вигукнув: “А ваші хлопчики дуже необмежені”.

Додатково 

Раніше письменника Шендеровича додали до списку "Миротворець" після кількох його висловлювань про росію та Україну. Він це пояснював тим, що його слова були вирвані з контексту: “Наші хлопчики! Так. Іноді вбивці…”, — цитує слова з ефіру на “Цвяху” українська коментаторка. […] Коментаторка бреше. Я про "наших хлопчиків” нічого не говорив. Я ці слова цитував!".

Довідково

Висловлювання про гроші пригожину, яку закидують Шендеровичу з натовпу, ймовірно пов'язані зі штрафом у розмірі 1,5 млн рублів, призначеним письменнику на користь євгена пригожина у справі захисту честі та гідності.

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