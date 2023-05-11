Украинские активисты облили кетчупом писателя Виктора Шендеровича в Вильнюсе

Детали

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как Шендерович общается под открытым небом с людьми, большинство из них накинули на плечи украинские флаги. Один из активистов подошел к писателю и вылил ему в лицо кетчуп. В это время из толпы прозвучало: “пригожину деньги заплатили! Разговор завершен”.

На что Шендерович отреагировал, называя протестующих “ограниченными”. На его реплики женский голос из толпы воскликнул: “А ваши мальчики очень неограниченные”.

Дополнительно

Ранее писателя Шендеровича добавили в список "Миротворец" после нескольких его высказываний о России и Украине. Он это объяснял тем, что его слова были вырваны из контекста: “Наши мальчики! Да. Иногда убийцы…”, — цитирует слова из эфира на “Цвяхе” украинский комментатор. […] Комментаторка врёт. Я про "наших мальчиков” ничего не говорил. Я эти слова цитировал!".

Справочно

Высказывание о деньгах пригожина, которое забрасывают Шендеровичу из толпы, вероятно связано со штрафом в размере 1,5 млн рублей, назначенным писателю в пользу Евгения пригожина по делу защиты чести и достоинства.

Напомним

Неизвестные попытались поджечь здание фсб рф в республике коми.