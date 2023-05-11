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Кинули коктейль Молотова: у Комі невідомі спробували підпалити будівлю фсб

Київ • УНН

 • 942535 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Невідомі спробували підпалити будівлю фсб рф у республіці Комі, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.

Деталі

За попередніми даними, спроба підпалу будівлі відділу уфсб по місту Усинську сталася в ніч на 11 травня. За словами джерел, близько 3 години ночі невстановлена особа кинула у вікно відділу коктейль Молотова. Пляшка врізалася у віконну раму і вона спалахнула. Загальна площа пожежі склала півтора квадратні метри. Нападник втік.

Слідчі вже порушили кримінальну справу за статтею "терористичний акт".

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