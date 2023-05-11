Бросили коктейль Молотова: в Коми неизвестные попытались поджечь здание фсб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Неизвестные попытались поджечь здание фсб рф в республике Коми, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Детали
По предварительным данным, попытка поджога здания отдела уфсб по городу Усинску произошла в ночь на 11 мая. По словам источников, около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило в окно отдела коктейль Молотова. Бутылка врезалась в оконную раму и она вспыхнула. Общая площадь пожара составила полтора квадратных метра. Нападавший сбежал.
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "террористический акт".
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