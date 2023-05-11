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13 марта, 19:26 • 51455 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106171 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108462 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108566 просмотра

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13 марта, 10:29 • 96639 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110628 просмотра

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Бросили коктейль Молотова: в Коми неизвестные попытались поджечь здание фсб

Бросили коктейль Молотова: в Коми неизвестные попытались поджечь здание фсб

Киев • УНН

 • 942531 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Неизвестные попытались поджечь здание фсб рф в республике Коми, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

По предварительным данным, попытка поджога здания отдела уфсб по городу Усинску произошла в ночь на 11 мая. По словам источников, около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило в окно отдела коктейль Молотова. Бутылка врезалась в оконную раму и она вспыхнула. Общая площадь пожара составила полтора квадратных метра. Нападавший сбежал.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "террористический акт".

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