Бросили коктейль Молотова: в Коми неизвестные попытались поджечь здание фсб

Детали

По предварительным данным, попытка поджога здания отдела уфсб по городу Усинску произошла в ночь на 11 мая. По словам источников, около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило в окно отдела коктейль Молотова. Бутылка врезалась в оконную раму и она вспыхнула. Общая площадь пожара составила полтора квадратных метра. Нападавший сбежал.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "террористический акт".

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