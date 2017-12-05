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Українські аграрії наростили поставки на ринки ЄС

Українські аграрії наростили поставки на ринки ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українські аграрії поступово нарощують поставки своєї продукції до ЄС. За 10 місяців поточного року експорт української продукції до ЄС збільшився на 41% (або на 1,4 млрд дол.) до 4,69 млрд дол. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

"З-посеред традиційних товарів, які йдуть на експорт, я хотів би окремо виділити мед, експорт якого за підсумками цього року очікується на рівні 60 тис. тонн. Це у 2 рази більше, ніж минулого року. Також ми експортуємо до країн Європи різноманітний асортимент органічної продукції",- зауважив він.

Водночас, за словами Мартинюка, імпорт з країн ЄС за звітний період склав 1,79 млрд дол. Найбільше імпортувались різні харчові продукти (екстракти та концентрати з кави, чаю та готові продукти на їх основі, готові соуси тощо), тютюн та вироби з нього, шоколад та продукти з какао-бобів.

Зовнішньоторговельний обіг між Україною та країнами ЄС за 10 місяців 2017 року збільшився на 32,2% (або на 1,6 млрд дол.) порівняно з аналогічним періодом 2016 року та склав 6,5 млрд дол. Позитивне сальдо збільшилось на 65,5% і становить 2,9 млрд дол.

Всього за 10 місяців 2017 року експорт продукції сільського господарства та харчової промисловості збільшився на майже 23% по відношенню до аналогічного періоду минулого року, до 14,7 млрд дол. Імпорт склав 3,6 млрд дол. Основні експортні позиції: соняшникова олія, кукурудза, пшениця, насіння ріпаку, соя, м’ясо та субпродукти домашньої птиці.

Нагадаємо, Україна протягом січня-жовтня 2017 року експортувала 53,7 тис. тонн меду на загальну суму 103,2 млн дол.

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