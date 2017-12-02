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Україна з початку року експортувала меду на понад 100 млн доларів

Україна з початку року експортувала меду на понад 100 млн доларів

Київ • УНН

 • 18243 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Україна протягом січня-жовтня 2017 року експортувала 53,7 тис. тонн меду на загальну суму 103,2 млн дол., передає УНН з посиланням прес-службу ДФС.

Основним імпортером українського меду були США. Так, до США було поставлено меду на 24,7 млн дол.

Друге місце посідає Німеччина. До Німеччини за 10 місяців поточного року було поставлено меду на загальну суму 24,6 млн дол.

Польща посідає третє місце у списку найбільших країн-імпортерів українського меду. Експорт меду до Польщі за підсумками 10 місяців 2017 року становив 14,4 млн дол.

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Також зазначається, що за 10 місяців поточного року Україна імпортувала меду на 155 тис. дол. США.

Нагадаємо, у 2016 році 19 країн Європи купували мед з України. Минулого року лідерами з імпорту українського меду були Німеччина (18,482 тис. тонн), Польща (10,920 тис. тонн) та Франція (2,310 тис. тонн).

За останні 5 років світовий імпорт українського меду збільшився на 32% і продовжує зростати.

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