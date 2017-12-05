Украинские аграрии нарастили поставки на рынки ЕС

"Из среды традиционных товаров, идущих на экспорт, я хотел бы отдельно выделить мед, экспорт которого по итогам этого года ожидается на уровне 60 тыс. тонн. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Также мы экспортируем в страны Европы разнообразный ассортимент органической продукции", - отметил он.

Однако, по словам Мартынюка, импорт из стран ЕС за отчетный период составил 1,79 млрд долл. Больше всего импортировались различные пищевые продукты (экстракты и концентраты кофе, чая и готовые продукты на их основе, готовые соусы и т.п.), табак и изделия из него, шоколад и продукты из какао-бобов.

Внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС за 10 месяцев 2017 увеличился на 32,2% (или на 1,6 млрд долл.) По сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил 6,5 млрд долл. Положительное сальдо увеличилось на 65,5% и составил 2,9 млрд долл.

Всего за 10 месяцев 2017 года экспорт продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности увеличился на почти 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 14,7 млрд долл. Импорт составил 3,6 млрд долл. Основные экспортные позиции: подсолнечное масло, кукуруза, пшеница, семена рапса, соя, мясо и субпродукты домашней птицы.

Напомним, Украина в январе-октябре 2017 года экспортировала 53,7 тыс. тонн меда на общую сумму 103,2 млн долл.