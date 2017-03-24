Українські АЕС за добу виробили 265,98 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Минулої доби, 23 березня, станціями вироблено 265,98 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми. Про це УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.
Сьогодні, 24 березня, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 37-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС проводиться поточний ремонт відповідно до узгодженої заявки з 11 березня по 25 березня 2017 року.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 870 МВт, РАЕС – 1 845 МВт, ЮУАЕС – 2 315 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.
Минулої доби, 23 березня, станціями вироблено 265,98 млн кВт-г електроенергії.
Балансове обмеження станом на 6:00 24 березня 2017 року становить 105 МВт. З балансовими обмеженнями працювали: ЗАЕС-6 ‒ 95%.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 2,40 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.
Нагадаємо, що 21 березня станціями вироблено 265,96 млн кВт-г електроенергії.