Украинские АЭС за сутки произвели 265,98 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 24 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 37-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт в соответствии с согласованной заявки с 11 марта по 25 марта 2017 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 870 МВт, РАЭС - 1 845 МВт, ЮУАЭС - 2 315 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

За прошедшие сутки, 23 марта, станциями произведено 265,98 млн кВт-ч электроэнергии.

Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 24 марта 2017 года составляет 105 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-6 - 95%.

Из-за балансового ограничения за прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали 2,40 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, что 21 марта станциями выработано 265,96 млн кВт-ч электроэнергии.