Українські АЕС за добу виробили 258,51 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Минулої доби, 10 січня, станціями вироблено 258,51 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 11 січня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 19-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 78-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 48-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 425 МВт, ЮУАЕС — 2 010 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.