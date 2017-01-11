Украинские АЭС за сутки произвели 258,51 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. За прошедшие сутки, 10 января, станциями выработано 258,51 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 11 января, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 78-е сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 48-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 425 МВт, ЮУАЭС - 2 010 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.