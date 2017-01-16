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Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

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Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 121740 перегляди

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28 березня, 16:27 • 128145 перегляди

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Українські АЕС за добу виробили 255,80 млн квт-г електроенергії

Київ • УНН

 • 7026 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Минулої доби, 15 січня, станціями вироблено 255,80 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.

Сьогодні, 16 січня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 24-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 83-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 53-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 430 МВт, ЮУАЕС — 2 010 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.

Українські Національні Новини

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