Украинские АЭС за сутки произвели 255,80 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. За прошедшие сутки, 15 января, станциями выработано 255,80 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 16 января, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 24-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 83-и сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 53-и сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 430 МВт, ЮУАЭС - 2 010 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.