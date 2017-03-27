Українські АЕС за добу виробили 250,22 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Минулої доби, 26 березня, станціями вироблено 250,22 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми. Про це УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.
Сьогодні, 27 березня, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 40-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС проводиться поточний ремонт відповідно до узгодженої заявки з 11 березня по 1 квітня 2017 року.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 900 МВт, РАЕС – 1 650 МВт, ЮУАЕС – 2 315 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.
Минулої доби, 26 березня, станціями вироблено 250,22 млн кВт-г електроенергії.
Балансове обмеження станом на 6:00 27 березня 2017 року становить 195 МВт.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 11,32 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.
Нагадаємо, що ремонт енергоблоку Рівненської АЕС продовжили до 1 квітня.