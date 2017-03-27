Украинские АЭС за сутки произвели 250,22 кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 27 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС сороковые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт в соответствии с согласованной заявки с 11 марта по 1 апреля 2017 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 900 МВт, РАЭС - 1 650 МВт, ЮУАЭС - 2 315 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

За прошедшие сутки, 26 марта, станциями произведено 250 220 000 кВт-ч электроэнергии.

Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 27 марта 2017 составляет 195 МВт.

Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 11320000 кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, что ремонт энергоблока Ровенской АЭС продлили до 1 апреля.