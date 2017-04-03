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Українські АЕС за добу виробили 243,19 млн квт-г електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Минулої доби, 2 квітня, станціями вироблено 243,19 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми. Про це УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.

Сьогодні, 3 квітня, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 47-а доба середнього планового ремонту.

У неділю 2 квітня о 01:43 енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключили від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4200 МВт, РАЕС – 2580 МВт, ЮУАЕС – 1700 МВт, ХАЕС – 1710 МВт.

Балансове обмеження станом на 6:00 3 квітня становить 1285 МВт. З балансовими обмеженнями працювали: ЗАЕС-1 ‒ 80%, ЗАЕС-2 ‒ 53%, ЗАЕС-6 ‒ 97%, РАЕС-1 ‒ 63%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 38,08 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв УНН, 31 березня о 12:42 енергоблок №3 Рівненської АЕС підключили до енергомережі після завершення поточного ремонту.

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