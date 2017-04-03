Украинские АЭС за сутки произвели 243,19 млн кВт-ч электроэнергии

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Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 10560 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 89518 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113598 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172099 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126456 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122881 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115856 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106362 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107417 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103857 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Украинские АЭС за сутки произвели 243,19 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские АЭС за сутки произвели 243,19 млн кВт-ч электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 14762 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 2 апреля, станциями выработано 243,19 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Сегодня, 3 апреля, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 3 Запорожской АЭС 47-е сутки среднего планового ремонта.

В воскресенье 2 апреля в 1:43 энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС отключили от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 4200 МВт, РАЭС — 2580 МВт, ЮУАЭС — 1700 МВт, ХАЭС — 1710 МВт.

Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 3 апреля составляет 1285 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-1 — 80%, ЗАЭС-2 — 53%, ЗАЭС-6 — 97%, РАЭС-1 — 63%.

Из-за балансового ограничения за прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали 38,08 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН, 31 марта в 12:42 энергоблок №3 Ровенской АЭС подключили к энергосети после завершения текущего ремонта.

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