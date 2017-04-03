Украинские АЭС за сутки произвели 243,19 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 2 апреля, станциями выработано 243,19 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
Сегодня, 3 апреля, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке № 3 Запорожской АЭС 47-е сутки среднего планового ремонта.
В воскресенье 2 апреля в 1:43 энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС отключили от энергосети для проведения среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 4200 МВт, РАЭС — 2580 МВт, ЮУАЭС — 1700 МВт, ХАЭС — 1710 МВт.
Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 3 апреля составляет 1285 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-1 — 80%, ЗАЭС-2 — 53%, ЗАЭС-6 — 97%, РАЭС-1 — 63%.
Из-за балансового ограничения за прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали 38,08 млн кВт-ч электроэнергии.
Как сообщал УНН, 31 марта в 12:42 энергоблок №3 Ровенской АЭС подключили к энергосети после завершения текущего ремонта.